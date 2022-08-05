В Украине пошла волна "минирований" вокзалов, рынков и ТЦ

В ряде городов Украины поступили сообщения о минировании инфраструктурных объектов, специальные службы ищут взрывчатку и эвакуируют людей. Об этом сообщают местные городские головы и военные администрации.

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В Тернополе сообщили о минировании вокзала и центрального универмага, в Ровно также сообщили о минировании вокзала и улицы, людей эвакуировали для проверки.

В Виннице "заминировали" центральный рынок и вокзал, в Кропивницком поступило сообщение о минировании центрального рынка. В Хмельницком "заминировали" автовокзал, овощной рынок и железнодорожный вокзал.

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш заявил, что в Тернополе не подтвердилась информация о минировании.





В тот же день правоохранители искали взрывчатку в ОАСК, а также поступило анонимное сообщение о минировании 39 школ в Киеве.





В 2021 году Служба безопасности Украины установила личности около 300 человек, которые по телефону или электронной почте передавали ложные сообщения о минировании.

