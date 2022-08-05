Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего 4 августа, где поднимались вопросы обеспечения войск вооружениями и хода всеобщей мобилизации. Об этом сообщили в Совете нацбезопасности и обороны.

В заседании участвовали ключевые руководители сектора безопасности и обороны, которые рассмотрели ряд "неотложных вопросов".

Первым на повестке дня был вопрос насчет состояния обеспечения Сил обороны Украины необходимым вооружением и военной техникой. Также была заслушана информация насчет состояния выполнения решений ставки, которые были приняты на предыдущих заседаниях.

В СНБО заявили, что был сделан акцент на персональной ответственности силовиков за выполнение приказов президента.

Также был заслушан доклад насчет продления действия плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации. По всем поднятым вопросам были приняты соответствующие решения.





28 июля Зеленский провел заседание ставки, на котором проанализировали состояние обеспечения военных вооружением. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.



