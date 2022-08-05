Подоляк назвал четыре составляющих переговорной позиции с РФ

Украине нужно современное оружие, чтобы иметь "правильную переговорную позицию" с Россией. Об этом написал в Twitter Михаил Подоляк – советник главы Офиса президента и член делегации Украины на весенних переговорах с РФ.
По его словам, чтобы говорить с РФ, нужна "правильная переговорная позиция", которая состоит из четырех составляющих:
– дальнобойная артиллерия, РСЗО и ракеты ATAСMS, чтобы уничтожить логистику россиян;
– противовоздушная и противоракетная оборона, чтобы защитить города;
– "ударные беспилотники – лучшие охотники";
– бронетехника для контрнаступлений.Вчера Подоляк назвал "глашатаем империи" экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что РФ якобы хочет переговоров.