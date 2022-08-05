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Новости
Украина
4 августа 22, 15:57
Подоляк назвал четыре составляющих переговорной позиции с РФ
Михаил Подоляк
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Украине нужно оружие для правильной позиции на переговорах с Россией по войне, в частности ПВО и ракеты ATACMS, говорит Подоляк из Офиса Зеленского

Украине нужно современное оружие, чтобы иметь "правильную переговорную позицию" с Россией. Об этом написал в Twitter Михаил Подоляк – советник главы Офиса президента и член делегации Украины на весенних переговорах с РФ.

По его словам, чтобы говорить с РФ, нужна "правильная переговорная позиция", которая состоит из четырех составляющих:

– дальнобойная артиллерия, РСЗО и ракеты ATAСMS, чтобы уничтожить логистику россиян;

– противовоздушная и противоракетная оборона, чтобы защитить города;

– "ударные беспилотники – лучшие охотники";

– бронетехника для контрнаступлений.

Вчера Подоляк назвал "глашатаем империи" экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что РФ якобы хочет переговоров. 
liga.net
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