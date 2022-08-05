Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.28
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 августа 22, 15:59
МИД отреагировал на снятие ареста с судна с краденым зерном
Балкер Laodicea
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ливан отталкивает от себя Украину, сняв арест с судна Laodicea, которое везло украденное Россией зерно

Решением о снятии ареста с сирийского судна Laodicea, которое перевозило украденное РФ украинского зерно, Ливан поощряет продолжение российского воровства и отталкивает от себя Украину как партнера. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

МИД разочарован решением суда ливанского Триполи о снятии ареста с судна. По словам дипломатов, несмотря на предоставленные доказательства, суд не взял во внимание позицию компетентных органов Украины.

"Указанное решение фактически поощряет Россию к продолжению краж на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает свою продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера", – говорится в заявлении.

В ведомстве Дмитрия Кулебы подчеркнули, что Украина всегда прилагала усилия для продовольственной безопасности Ливана: была на первом месте среди экспортеров зерна в эту страну в 2021 году, а первое с 24 февраля судно с зерном вышло из Одессы именно в Ливан.

Кроме того, в координации с украинскими собственниками украденного груза на Laodecia Украина предлагала ливанской стороне купить муку и ячмень по льготной цене. Однако решение суда Триполи позволяет подсанкционному судну Laodecia беспрепятственно покинуть порт с краденым грузом.

МИД призвал Ливан отменить решение о снятии ареста и принять меры, чтобы не допускать в дальнейшем попыток использования Ливана для махинаций с краденным украинским зерном.

В конце июля в порт ливанского Триполи прибыло судно под флагом Сирии, загруженное украинским ячменем с оккупированной территории. 

30 июля прокуратура Ливана задержала на 72 часа Laodicea, а на следующий день арестовала его. 3 августа суд Триполи отменил арест.
liga.net
Ещё по теме:
В МИД рассказали о "российской бомбе" на Донбассе
Москва заявила о "нечистоплотных" действиях НАТО
В МИД рассказали о визите Зеленского в США
Лукашенко угрожает контрабандой радиоактивных материалов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Советник министра обороны об отчете Amnesty International
noimageПодоляк назвал четыре составляющих переговорной позиции с РФ
noimageЗеленский провел заседание ставки
noimageВ Украине пошла волна "минирований" вокзалов, рынков и ТЦ
noimageЗеленский ищет прямых переговоров с лидером Китая
Лента новостей