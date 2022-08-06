Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.20
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 августа 22, 22:39
Обстрел Запорожской АЭС: МИД призвал усилить давление на РФ
Запорожская АЭС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
После провокации россиян на Запорожской АЭС МИД призвал мировое сообщество усилить давление на Россию

МИД в специальном заявлении решительно осудил провокации оккупационных войск РФ на территории временно захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.

В заявлении сказано, что 5 августа Россия провела артиллерийские обстрелы территории в районе промышленной площадки ЗАЭС, где ранее армия РФ разместила военную технику и запасы вооружений.

"В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС", – отмечает МИД.

МИД также утверждает, что возможные последствия прямого попадания в действующий атомный реактор равноценны применению ядерного оружия.

МИД призывает международное сообщество "ради безопасности всего мира" срочно заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль Украины.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 

21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС. 

23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на ЗАЭС и сказал, что "продолжает прилагать усилия, чтобы как можно быстрее согласовать и возглавить миссию безопасности". Британская разведка сообщает, что армия РФ использует Запорожскую АЭС в Энергодаре для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать.
liga.net
Ещё по теме:
Пожар, взрывы: на Святошино - строительный конфликт (ВИДЕО)
Какие вопросы обнажили взрывы на оружейных складах Балаклеи?
Под Винницей горят склады боеприпасов: население эвакуируют
Взрывы в Сватово и Балаклее являются диверсией, — Луценко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Уничтожены российские склады в Токмаке и Херсонской области
Лента новостей