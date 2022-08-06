Обстрел Запорожской АЭС: МИД призвал усилить давление на РФ

МИД в специальном заявлении решительно осудил провокации оккупационных войск РФ на территории временно захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.
В заявлении сказано, что 5 августа Россия провела артиллерийские обстрелы территории в районе промышленной площадки ЗАЭС, где ранее армия РФ разместила военную технику и запасы вооружений.
"В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС", – отмечает МИД.
МИД также утверждает, что возможные последствия прямого попадания в действующий атомный реактор равноценны применению ядерного оружия.
МИД призывает международное сообщество "ради безопасности всего мира" срочно заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины.4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.