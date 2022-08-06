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Новости
Украина
6 августа 22, 22:06
РФ обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы обесточить юг Украины
Энергоатом
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Отключение ЗАЭС от энергосистемы Украины курируют находящиеся на станции представители Росатома

Артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС преследуют цель разрушить инфраструктуру станции, повредить все линии электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, и обесточить юг страны. Об этом говорится в заявлении Энергоатома. 

Отключение ЗАЭС от энергосистемы курируют находящиеся на станции представители Росатома. Обстрелы станции продолжаться, пока оккупанты не достигнут своей цели, добавляют в Энергоатоме.  

Помимо разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС этот план также включает дальнейшее полное обесточивание станции (блэкаут) с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока. 

Ситуацию значительно усложняет размещение российскими военными своей военной техники с оружием и взрывчаткой в машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является фактическим минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами.   

Также заминирована береговая линия ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища. 

"Вскоре все это с высокой долей вероятности может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа", – говорится в заявлении. 

Учитывая все вышеизложенное, Энергоатом в очередной раз призывает ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество осуществить все возможные меры по направлению специальной миссии на Запорожскую АЭС с последующей ее демилитаризацией и выводом вооруженных российских военных со станции и всей прилегающей территории. 

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.   

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.  

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
liga.net
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