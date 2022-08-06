Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 августа

1. КИТАЙ ОЗВУЧИЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ О ПЕРСПЕКТИВЕ ВКЛЮЧЕНИЯ РОССИИ В СПИСОК СПОНСОРОВ ТЕРРОРИЗМА. Китай заявил, что Россия, чья армия совершает различные военные преступления в войне на уничтожение против Украины, "играет активную и конструктивную роль в борьбе с угрозой терроризма".

2. НА ЛИНИИ ФРОНТА ХЕРСОН–ЗАПОРОЖЬЕ ВОТ-ВОТ РАЗВЕРНУТСЯ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ – РАЗВЕДКА БРИТАНИИ. В ближайшее время основной театр боевых действий переместится на юг Украины по линии Херсон – Запорожье, сообщили в сводке разведки Великобритании.

Также британцы отмечают сообщения о перемещении оборудования из временно оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части России через Керченский мост в Крым. На оккупированный полуостров были переброшены батальонно-тактические группы для поддержки российских войск в Херсонской области.





Вооруженные Силы Украины в это время наносят удары по мостам, складам боеприпасов и железнодорожным путям на юге. Отдельным пунктом разведка выделяет обстрелы важной ветки железной дороги, которая связывает Херсон с Крымом – системные удары украинских войск по ней могут повлиять на логистику противника.

3. НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС ОТКЛЮЧИЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭНЕРГОБЛОК ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА РОССИЯН — ГЛАВА ОВА. Запорожская атомная электростанция отключила четвертый энергоблок после обстрела российских оккупантов вечером 5 августа.

Вражеский обстрел пришелся на магистраль, по которой транспортируют водород на Запорожскую АЭС, в результате чего возник пожар.





Пострадавших в результате обстрела нет. Были также повреждены линии электропередач четвертого энергоблока станции, который атомщики были вынуждены отключить от энергосистемы и перевести в резерв.

4. ПЕСКИ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ВСУ, КОМАНДОВАНИЕ ПРИНЯЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ — ГЛАВА ОВА. Пески контролируются Вооруженными Силами Украины, а оккупанты распространяют фейки о захвате населенного пункта, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

На линии фронта продолжаются постоянные обстрелы, а захват Песок противнику нужен, чтобы обойти Авдеевку с юга для реализации дальнейшего наступления, однако планы оккупантов известны, и командование делает все, чтобы не пропустить врага.









5. ЭРДОГАН СНОВА ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗЕЛЕНСКИМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину организовать переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

6. У ЗЕЛЕНСКОГО ПОДТВЕРДИЛИ: СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ САМОЛЕТАМИ. Северная Македония поможет Украине танками и самолетами, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

7. ПАПА ФРАНЦИСК ПРИЕДЕТ В УКРАИНУ В СЕНТЯБРЕ – ПОСОЛ В ВАТИКАНЕ. Папа Франциск намерен вскоре нанести визит в Украину, сообщил в Facebook посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.