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Украина
6 августа 22, 23:18
В Україні вводять новий штраф: за що каратимуть
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Українських рекламодавців, які порушили низку вимог до реклами послуг з працевлаштування, штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, тобто на 65 тисяч гривень

Українських рекламодавців, які порушили низку вимог до реклами послуг з працевлаштування, штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, тобто на 65 тисяч гривень.

Такий порядок затвердив Кабінет Міністрів України, повідомляє Міністерство економіки України.

"Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання",- йдеться у повідомленні Міністерства.

Якщо ці правила порушено – очікується штраф на 65 тисяч гривень.

Гроші стягуються за такою схемою:

- держслужба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акта перевірки, а потім спрямовує його рекламодавцю; 

- штраф сплачує рекламодавець до держбюджету за місцем його реєстрації протягом 15 днів з моменту отримання документа від Держпраці.

Водночас порушник може звернутися до Держпраці або суду, щоб спробувати оскаржити рішення щодо штрафу.
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