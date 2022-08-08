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Новости
Украина
7 августа 22, 23:09
Зеленский об ударах по ЗАЭС: Ответ мира нужен уже сейчас
ЗАЭС
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Зеленский призвал мировое сообщество отреагировать на российские удары по ЗАЭС "уже сейчас", так как никто не остановит ветер в случае непоправимого

Президент Владимир Зеленский призвал мир отреагировать на угрозу на Запорожской атомной электростанции, созданную российскими обстрелами этой территории. Об этом он сказал в вечернем видеообращении к украинцам.

Зеленский рассказал, что сегодня провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и проинформировал его о ситуации на поле боя и угрозе, которую Россия создала ударами по Запорожской АЭС.

"Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя безопасно, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию. Не дай бог, случится что-то непоправимое, и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС – самой большой в Европе", - сказал президент.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 

6 августа российские оккупанты совершили очередные ракетные обстрелы и попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. 
liga.net
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