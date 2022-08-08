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Новости
Украина
8 августа 22, 00:08
Россияне бьют по Харькову и Винницкой области
Пуск ракеты С-300
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Вечером 7 августа россияне начали очередной обстрел Харькова, в Винницкой области есть прилеты нескольких ракет по военным объектам, есть пострадавшие

Поздно вечером 7 августа россияне начали обстреливать Харьков, сообщают в соцсетях и мэр города Игорь Терехов. Также стало известно и прилетах по военным объектам в Винницкой области.

Терехов в 22:36 написал, что "в городе очень громко". Он призвал харьковчан находиться в укрытиях или соблюдать правило двух стен, находясь дома. В 23:01 он написал, что пока точно известно об обстреле Киевского района – предварительно, был прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи, информации о пострадавших пока нет.

О взрывах в Харькове в соцсетях начали сообщать примерно с 22:20.

Ранее сегодня вечером также сообщалось о взрывах в Винницкой области. О них написали в облсовете, а воздушная тревога зазвучала позднее.

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что "в области были слышны звуки, похожие на взрывы". Он добавил, что на территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Командование Воздушных сил ВСУ в 22:51 сообщило, что вечером 7 августа в результате ударов армии РФ есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области, есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы, а также устанавливаются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.
liga.net
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