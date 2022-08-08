"Не нехтуйте тривогою": астролог розповіла про спалах війни

Серпень буде переломним моментом у війні з росією. Таку заяву зробила астролог Ксенія Базиленко. Про це повідомляє УНН.

За її словами, українцям потрібно зібрати всю свою волю в кулак і витримати такий нелегкий час.

Особливо сильний астрологічний показник, який призведе до цієї ситуації, – поєднання Марса, Урана і Північного вузла. Це рідкісне з'єднання. Воно діє так само, як і затемнення. Марс - це дії і вчинки, Північний Вузол – це мета нашого розвитку, Уран – планета великих раптових змін, адже він реформатор. Це поєднання несе в собі як великі можливості, так і великі руйнування для всього світу, особливо в політичному і економічному напрямках. Ці складні зміни необхідні для еволюції і подальшого розвитку.

Вона додала, що для України серпень принесе спалах бойових дій, почастішання ракетних обстрілів, підвищення цін. Особливо це буде відчутно в першій половині серпня.

Кожному з нас слід вибрати правильну стратегію поведінки. Наші імпульсивність, спалахи гніву, агресія зараз будуть дуже небезпечні і можуть призвести до тяжких особистих наслідків.