РФ ударила по густонаселенному району Харькова

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, есть информация об одном пострадавшем местном жителе. Он призвал жителей города не покидать укрытий и находиться в безопасных местах.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под удар оккупантов попал жилмассив Павлово Поле. Он отметил, что в данном густонаселенном районе нет никакой военной инфраструктуры. В результате обстрела погиб гражданский, который вышел из дома и попал под удар.

Местные паблики сообщают об облаке черного дыма после российского обстрела.





Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть просьбу об усилении ПВО в Харьковской области.



