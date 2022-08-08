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Новости
Украина
8 августа 22, 11:32
РФ ударила по густонаселенному району Харькова
дим
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Российские оккупанты обстреляли жилой массив Павлово Поле в Харькове, над городом поднимается столб черного дыма

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, есть информация об одном пострадавшем местном жителе. Он призвал жителей города не покидать укрытий и находиться в безопасных местах.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под удар оккупантов попал жилмассив Павлово Поле. Он отметил, что в данном густонаселенном районе нет никакой военной инфраструктуры. В результате обстрела погиб гражданский, который вышел из дома и попал под удар. 

Местные паблики сообщают об облаке черного дыма после российского обстрела. 

27 июня глава ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ запугивает новым наступлением на Харьков и может усилить ракетные удары. Он заверил: украинские защитники к этому готовы, россиян ждет фиаско в случае попытки снова наступать. 

Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть просьбу об усилении ПВО в Харьковской области.  

Россия регулярно обстреливает Харьков и область. В ночь на 6 августа в Харькове прозвучало около шести взрывов. 


liga.net
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