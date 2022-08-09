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Новости
Украина
8 августа 22, 23:53
Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для россиян
Зеленский
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Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины, западные страны должны запретить въезд всем российским гражданам

Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины, западные страны должны запретить въезд всем российским гражданам, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Зеленский сказал, что "самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". По его словам, россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Некоторые критики утверждают, пишет издание, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо скажется на тех, кто покинул страну из-за несогласия с действиями диктатора Владимира Путина.

Зеленский сказал, что эти различия не имеют значения: "Все россияне… пусть едут в Россию".

"Тогда они поймут. Они говорят: "Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?" Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", – сказал президент.

Он добавил, как-будто обращаясь к россиянам: "Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина".

Сегодня, 8 августа, петиция о запрете на въезд в Украину для россиян на ближайшие 50 лет набрала более 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть президент.
liga.net
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