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Новости
Украина
9 августа 22, 11:08
Украинские военные уничтожили еще 300 оккупантов и вертолет
Украинские военный
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Украинские военные вчера нанесли наибольшие потери армии России на Донбассе.

Силы обороны Украины уничтожили 300 российских военных и вертолет за прошедшие сутки. Армия РФ потеряла 42 640 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера наибольшие потери оккупантам украинские военные нанесли на Бахмутском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 9 августа армия России потеряла:

личного состава – около 42 640 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 1817 (+6);

боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6);

артиллерийских систем– 964 (+4);

РСЗО – 261 (0);

средств ПВО – 133 (+1);

самолетов – 223 (0);

вертолетов – 193 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3);

крылатых ракет – 185 (+3);

кораблей/катеров – 15 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5);

спецтехники – 87 (+1).

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили атаки россиян под Авдеевкой и Бахмутом, а на юге армия РФ ведет оборонительную операцию.
liga.net
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