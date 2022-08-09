Украинские военные уничтожили еще 300 оккупантов и вертолет

Силы обороны Украины уничтожили 300 российских военных и вертолет за прошедшие сутки. Армия РФ потеряла 42 640 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера наибольшие потери оккупантам украинские военные нанесли на Бахмутском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 9 августа армия России потеряла:

личного состава – около 42 640 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 1817 (+6);

боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6);

артиллерийских систем– 964 (+4);

РСЗО – 261 (0);

средств ПВО – 133 (+1);

самолетов – 223 (0);

вертолетов – 193 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3);

крылатых ракет – 185 (+3);

кораблей/катеров – 15 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5);

спецтехники – 87 (+1).