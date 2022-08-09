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Новости
Украина
9 августа 22, 11:11
Это доверие: Кулеба о новой партии оружия США
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба
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Нужно сохранять холодный ум и побеждать Россию и в информационной войне, сказал глава МИД

Передача Вооруженным Силам Украины нового пакета американской военной помощи на $1 млрд с современным вооружением разрушает попытки врага саботировать такие поставки вбросами о "недоверии" властей США к тому, как Украина использует переданное оружие. Об этом в эфире общенационального марафона заявил министр иностранных дела Дмитрий Кулеба.

Новая партия вооружения США включает боеприпасы для ракетных установок M142 HIMARS, комплексов ПВО NASAMS, артсистем калибра 155 мм и минометов 120 мм, ПТРК Javelin, бронемашины и другое.

Эта поставка – "лучший контраргумент для тех, кто утверждает, что якобы нет доверия между Украиной и США", и который разрушает утверждение российской пропаганды, что партнеры будто бы не знают, куда идет предоставленное Украине оружие.

"Партнеры все знают, и есть высокий уровень доверия <...> – лично между Зеленским и Байденом, а также между командами Байдена и Зеленского. Просто нужно сохранять холодный ум и побеждать в информационной войне", – подчеркнул Кулеба.

Он призвал CBS провести расследование из-за фейков о поставке оружия ВСУ и добавил, что извинения канала "не менее бестолковы, чем их причина".

2 августа внештатный советник главы ОП Арестович заявил, что Украине "катастрофически не хватает западного оружия, с таким количеством не справимся". 

Также вчера, 8 августа, Пентагон подтвердил, что передал ВСУ противорадарные ракеты AGM-88 HARM. Кулеба заявил, что процесс признания России спонсором терроризма в США "на продвинутой стадии". 
liga.net
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