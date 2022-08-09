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9 августа 22, 11:43
День целителя Пантелеймона: что нельзя делать
Пантелеймона-целителя
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Пантелеймона считают покровителем врачей и военных
9 августа христиане восточного обряда чтят память великомученика Пантелеймона, известного также как Пантелеймон-целитель. Святого считают покровителем врачей и военных, к нему обращаются с просьбами об исцелении и выздоровлении.

История праздника

Пантелеймон жил в Никомидии на берегу Мраморного моря в Малой Азии. Мать святого была христианкой, а отец – язычником. После того, как Пантелеймон вырос, он захотел принять христианство. Святой начал помогать нуждающимся, посещать тюрьмы и больницы, а в своем доме прятал христиан, которых отправили в изгнание.

После смерти матери, отец отдал мальчика в языческую школу, а затем – и в медицинскую, в которой он учился врачеванию у известного врача по имени Евфросин. Пантелеймон выделялся среди сверстников, он обладал острым умом, красноречием и тихим, покладистым нравом.

Уже будучи взрослым, Пантелеймон уговаривал своего отца принять крещение, но тот отказывался. Вместе с тем, святой смог вернуть ему зрение, тогда отец Пантелеймона уверовал и последовал за сыном.
 
После чуда исцеления Пантелеймон обрел величайшую славу среди людей. О нем начали говорить как о милостивом и исцеляющем враче. Но способности святого вызывали зависть и злобу у других врачей, поэтому они донесли царю Максимилиану, что Пантелеймон принял христианство.

Царь обратился к святому и предложил тому опровергнуть слова других врачей и принести жертву богам. Пантелеймон же отказался и предложил устроить испытание, чтобы выяснить, кто – языческие жрецы или он – сможет исцелить неизлечимо больного. Это должно было указать на то, чья вера является истинной.

Жрецы не смогли вылечить больного, а Пантелеймон с легкостью с этим справился. После этого многие уверовали в Христа, а Максимилиан разгневался и велел казнить исцеленного. Пантелеймона же он обрел на муки.

Считается, что святого подвесили на дерево за ноги, резали тело крюками, жгли свечами и растягивали на колесе. Пантелеймона также отдали на растерзание диким зверям, бросали в морскую пучину с камнем на шее, но в результате всех пыток святой остался жив.

После этого Максимилиан приказал отрубить мученику голову. После того, как это было сделано, из раны выступило молоко, а не кровь. После казни тело мученики бросили в костер, но оно осталось невредимым. После его похоронили христиане. Спустя тысячу лет голова Пантелеймона стала святыней Афонского Свято-Пантелеимонового монастыря.

Что позволено делать на Пантелеймона

В этот день нужно собирать целебные травы, ведь Пантелеймон считается их покровителем. Во время собирания желательно произносить молитву к святому.
 
Ягоды, собранные в этот день, можно высушить, сварить из них варенье. Они способны вылечить от болезней.

Также в День Пантелеймона нужно раздавать милостыню и совершать пожертвования, произнося такие слова: "Тебе немного денег, а мне крепкое здоровье".

В селах хозяйки должны были срезать кочерыжку капусты и приготовить из нее пироги. В общем, любые растения в этот день будут способствовать крепкому здоровью и лечению.


Что нельзя делать на Пантелеймона-целителя

В этот день нельзя работать в поле, считается, что человека может убить молния, а урожай – сгорит.

Нельзя возить и носить сено. По поверьям, Пантелеймон мог его сжечь.

В этот день нельзя выпекать хлеб, это считалось грехом.

Нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды. Необходимо помогать тем, кто нуждается в хлебе или деньгах.

Источник: zn.ua
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