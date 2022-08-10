Взрывы в Крыму на военной авиабазе "Саки": что это значит

Паника в Крыму. На военном аэродроме "Саки", с которого российские самолеты летали бомбить южные регионы Украины, произошло несколько взрывов. Расстояние до линии фронта – больше 200 км. Что об этом известно на данный момент: разбор LIGA.net – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Днем 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке — на военном аэродроме "Саки". По сообщениям собеседников LIGA.net с полуострова, в районе Новофедоровки были слышны звуки детонации боеприпасов, с местного пляжа было видно огромные клубы дыма.

В местных пабликах писали, что взрывов было больше 10.

Кремль отрицает, что аэродром "Саки" стал объектом атаки ВСУ: в качестве "основной причины ЧП" рассматривается только "нарушение требований пожарной безопасности" – якобы на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Пропагандисты утверждают, что "нет никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы для подрыва".

В Минобороны Украины троллят Россию: не могут установить причину возгорания, но в очередной раз "напоминают о правилах пожарной безопасности и запрете курения в необустроенных местах".

"Факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные шевроны, визитку или даже "ДНК", – говорят в МО.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с Россией, написал в Facebook, что на аэродроме в Новофедоровке базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого – преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

"Схемы" опубликовали снимок сервиса Planet Labs, сделанный примерно за четыре часа до взрывов на авиабазе "Саки". На фото – склады и многочисленная военная авиация. "Схемы" отмечают, что аэродром "Саки" – один из ключевых для авиации России в Крыму.

До 2014 это была база ВМС Украины.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает, что с этой авиабазы "регулярно взлетали самолеты для атак против наших сил на юге". Он не стал разглашать тип оружия, которое могло использоваться для нанесения удара, отметив только, что это было "устройство исключительно украинского производства".

Расстояние от Новофедоровки до линии соприкосновения на юге Украины составляет около 200 км. Это первые серьезные взрывы в Крыму с момента его оккупации. Хотя 31 июля, как утверждали оккупанты, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе — там прогремел взрыв (Украина отрицает: это провокация). Тогда под этим предлогом Россия отменила военно-морской парад.

ЧТО ДАЛЬШЕ. России пора осознать, что Украина способна наносить подобные удары на таком значительном расстоянии, говорит военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Удар по авиабазе "Саки" имеет большое военное практическое значение, говорит военный эксперт: "Похоже, был поражен склад с боеприпасами. Вероятно, от этого пострадали запасы ГСМ. Хорошо, если еще и часть авиационной техники, которая базировалась на аэродроме".

Но, как и другие кейсы — бегство со Змеиного, крейсер Москва — он играет символическое, политическое и психологическое значение.

"Это пример того, как действия на тактическом уровне могут оказать стратегический эффект на ход войны. Уже сейчас, образно говоря, взрывная волна дошла от Крыма до Урала. Я просматривал их местные сайты. Это паника", – говорит Алексей Мельник.

Периметр аэродрома оцеплен в 5-километровой зоне. Около 30 человек эвакуированы в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов.

В крымских пабликах пишут, что часть туристов срочно выехала из окрестностей Новофедоровки, многие – покинули полуостров. На выезде из Крыма задолго до моста образовались автомобильные пробки.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает россиян, незаконно пребывающих в Крыму, не останавливаться и выезжать активнее: "Только что вы получили первый "звонок"... Не теряйте время, выезжайте из оккупированного РФ Крыма... Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив".

После взрывов на аэродроме оккупанты повысили в северном Крыму уровень "террористической угрозы" до "желтого" – до 24 августа.

"Все только начинается, – написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. – Демилитаризация РФ – часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым — быть... мировым курортом. Не военной базой для террористов".