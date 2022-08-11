Швейцарию просят представлять интересы Украины в России

Министерство иностранных дел Швейцарии официально подтвердило, что ведет согласование мандата на представительство Украины на территории России. Об этом сообщает SwissInfo.ch.

Издание утверждает, что детали соглашения на представительство не раскрываются, основной его задачей будет обеспечение консульскими услугами граждан Украины, которые постоянно живут или оказались в России.

Нейтральную Швейцарию часто выбирают на роль дипломатического посредника, когда государства частично или полностью разрывают отношения.

В то же время, МИД Швейцарии дал понять, что такое посредничество будет возможно, только если на него согласится Россия.

По сообщению Radio Télévision Suisse, которое запросило реакцию на новость у посольства России в Швейцарии, такое согласие "маловероятно", так как в МИД России не готовы "рассматривать предложения посредничества от стран, которые примкнули к санкциям".

Ранее Россия включила Швейцарию в список "недружественных" стран.

После появления этих публикаций МИД Украины опубликовал разъяснение пресс-представителя Олега Николенко о достижении принципиальной договоренности со Швейцарией по вопросу о представлении украинских интересов на территории России.

"Выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения подобных функций, и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои добрые услуги", – сказано в разъяснении.

Также уточняется, что "модальности представления Швейцарией интересов Украины в РФ будут определяться двусторонним соглашением", и что "согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в России должна предоставить принимающая сторона".

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией сразу после начала полномасштабного вторжения.





2 июня Швейцария заявила, что увеличит расходы на оборону из-за российского вторжения в Украину.





3 августа Швейцария ввела в отношении России ряд собственных санкций, в том числе эмбарго на покупку золота и на операции со Сбербанком РФ.