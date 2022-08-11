Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 августа

1. В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НОЧЬ ОТ РОССИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ ПОГИБЛИ 13 ЧЕЛОВЕК. Российские оккупанты устроили массированный обстрел Днепропетровской области в ночь на 10 августа, погибли 13 человек.

Никопольский районе попал под обстрел из реактивных систем залпового огня "Град", противник выпустил 80 снарядов по жилым кварталам — погибли 11 человек, еще 13 получили ранения.



В Марганце в результате обстрела погибли 10 человек, 11 были ранены. В городе повреждены более 20 многоэтажек, ЦПАУ, Дворец культуры, общежитие, две школы, горсовет и еще несколько помещений. Также пострадала линия электропередач, тысячи людей временно остались без света.



2. РАДА ПРОДЛИТ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СТОИТ ТАКЖЕ ОЖИДАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на ближайшем заседании Верховная Рада продолжит военное положение. Также стоит ожидать указа о продолжении всеобщей мобилизации.

В мае парламент продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа.



3. У РОССИЙСКОЙ АРМИИ МИНУС ДЕВЯТЬ САМОЛЕТОВ ПОСЛЕ УДАРОВ ПО АВИАБАЗЕ В КРЫМУ. За минувшие сутки россияне потеряли еще 160 человек личного состава убитыми, а также лишились сразу девяти самолетов, сообщается в сводке потерь армии РФ, опубликованной Генштабом ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля по 10 августа ориентировочно составили:

→ личного состава – 42 800 (+160),

→ танков ‒ 1832 (+5),

→ боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10),

→ артиллерийских систем – 971 (+7),

→ РСЗО – 261,

→ средств ПВО – 133,

→ самолетов – 232 (+9),

→ вертолетов – 193,

→ БПЛА – 766,

→ крылатых ракет – 185,

→ кораблей/катеров – 15,

→ автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7),

→ спецтехники – ​​89 (+2).





Генштаб сообщает, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.

4. ДАНИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ПРОЕКТУ ДЖОНСОНА ПО ВСУ. Дания направит 130 армейских инструкторов в Великобританию, где союзники обучают тысячи украинских новобранцев военному делу, а также будет обучать бойцов сил обороны Украины и у себя на полигонах.

Минобороны страны-союзницы напомнило, что на протяжении многих лет Дания оказывала поддержку Украине, и с 2015 года обучала военных ВСУ в британской программе Orbital. Помимо этого, Копенгаген поддерживал и возглавляемую Канадой учебную миссию Operation Unifer.

5. ГЕРМАНИЯ УСИЛИЛА ВСУ ЕЩЕ ЧЕТЫРЬМЯ "ГЕПАРДАМИ", ОТСЫПАВ ПОЧТИ 50 000 СНАРЯДОВ К НИМ. Вооруженные Силы Украины получили от Германии еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Всего Украине переданы 12 таких зенитных "танков", вооруженных двумя пушками "Эрликон" KDA скорострельностью 550 выстрелов в минуту.





Чтобы они не простаивали без работы на фронте, ФРГ выделили к ним еще 49 000 полукилограммовых снарядов калибра 35 мм.

6. ВСУ УДАРИЛИ ПО МОСТУ В РАЙОНЕ КАХОВСКОЙ ГЭС. ТЕПЕРЬ АРМИЯ РОССИИ НЕ МОЖЕТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Украинские военные нанесли удар по мосту возле ГЭС в Новой Каховке, сделав невозможным его использование.

Отмечается, что украинские военные имеют огневой контроль над транспортно-логистическими путями на временно оккупированных частях Херсонской области. Этот контроль закрепил за мостом возле Каховской ГЭС "статус непригодного для использования".





"Попадание аккуратное, но действенное", – добавили в командовании.

7. ЗАПРЕТ НА ВЫДАЧУ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ РОССИЯНАМ МОЖЕТ ВОЙТИ В СЕДЬМОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС. Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам начали обсуждать в ЕС. Запрет может войти в новый, седьмой, пакет санкций против России.

Tagesschau сообщает, что правительство Германии осторожно отреагировало на требования больше не выдавать туристические визы россиянам.





Это было "принято к сведению", заявил представитель правительства, имея в виду предстоящие в конце месяца консультации между министрами иностранных дел ЕС.





Пока федеральное правительство не высказало свою позицию по этому вопросу.