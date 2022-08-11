РФ с потерями отступила под Бахмутом – Генштаб

Армия России понесла потери и отступила под Бахмутом после неудачной попытки наступления. На ряде направлений на Донбассе, в частности под Песками, продолжаются бои, передает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Слобожанщина

Харьковское – российские обстрелы возле Уд, Петровки, Протопоповки, Коробочкиного и Шевелевки. Славянское – РФ била из артиллерии и танков возле нескольких населенных пунктов.

Донбасс

Краматорское – РФ била из танков и артиллерии, в частности возле Северская. Вела наступательные действия возле Григорьевки и Верхнекаменского – оккупанты отошли без успеха. Продолжаются боевые действия возле Ивано-Дарьевки.

Бахмутское – россияне били из танков, артиллерии и нанесли авиаудары возле ряда населенных пунктов. Оккупанты пытались провести разведку боев у Яковлевки, но их отогнали. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия возле Бахмусткого и Зайцевого – отступил с потерями. В районах Вершины и Дачи продолжаются бои.

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Авдеевское – РФ вела ртиллерийские обстрелы, ведет наступательные действия в направлении Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются. Новопавловское и Запорожское – РФ била из артиллерии и танков, применяла авиацию, пыталась наступать возле Павловки, но украинские военные эти попытки решительно придушили.

Южнобугское

РФ сосредоточена на удержании позиций, недопущении продвижения украинских сил, интенсивно ведет аэроразведку, обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру.

Север

Волынское и Полесское – без особых изменений, у границ остаются беларуские войска. Северское – враг из артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру Черниговской и Сумской областей.