Ситуация обостряется, оккупанты еще дважды обстреляли ЗАЭС

Об этом сообщает Энергоатом.

В 17:50 компания сообщила о третьем обстреле района расположения ЗАЭС.

Обстрелу подверглась пожарная часть, расположенная по территории станции и предназначенная для ее защиты от пожаров в случае чрезвычайных ситуаций.

"Таким образом, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела нет.

В 18:06 Энергоатом сообщил о еще одном обстреле. В этот раз захватчики попали "совсем недалеко от первого энергоблока".

Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.

"Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", – сообщили в Энергоатоме.





5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.





6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.