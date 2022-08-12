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Новости
Украина
11 августа 22, 23:48
Ситуация обостряется, оккупанты еще дважды обстреляли ЗАЭС
ЗАЭС
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После двух, зафиксированных сегодня, обстрелов Запорожской АЭС оккупанты еще дважды обстреляли станцию

Об этом сообщает Энергоатом.

В 17:50 компания сообщила о третьем обстреле района расположения ЗАЭС.

Обстрелу подверглась пожарная часть, расположенная по территории станции и предназначенная для ее защиты от пожаров в случае чрезвычайных ситуаций.

"Таким образом, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела нет.

В 18:06 Энергоатом сообщил о еще одном обстреле. В этот раз захватчики попали "совсем недалеко от первого энергоблока".

Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.

"Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", – сообщили в Энергоатоме.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.  

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
liga.net
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