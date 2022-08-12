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Новости
Украина
12 августа 22, 11:17
В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв
Мелитополь
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В Мелитополе прогремел громкий взрыв, к месту взрыва едут скорые, мэр города Федоров намекает на работу украинских партизан

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров, намекнув на работу партизан.

По его словам, взрыв был в одном из дворов на улице Гоголя. По предварительным данным сработало самодельное взрывное устройство, местные сообщают о скорых, которые поехали к району места взрыва. Детальная информация уточняется.

"Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания", – добавил Федоров.

9 августа СБУ заявила, что установила всех коллаборантов из "МВД РФ" по Запорожской области.
liga.net
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