Силы обороны выпустили заявление по защитникам Мариуполя

Об этом стало известно из соответствующего сообщения силовиков.
Силовики заявили, что операция по спасению 2500 защитников Мариуполя была единственным вариантом, чтобы сохранить жизни воинов. Отмечается, что альтернативы в виде экстракции не было, стоял выбор — сдача в плен и операция по спасению или гибель на "Азовстали", в первую очередь тяжелораненых.
Уже удалось спасти тяжелораненых бойцов во время обмена в июне, когда были освобождены 95 защитников Мариуполя, большинство из них имели серьезные ранения, сейчас они проходят реабилитацию и получают помощь.
"Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских защитников и защитниц из плена, розыска пропавших без вести особых обстоятельств. В то же время мы поддерживаем связь с семьями пленных военнослужащих и выполняем обязательства по их социальной защите", — говорится в заявлении.
Силы обороны заявили, что РФ не придерживается договоренностей и не признает международные нормы, а поэтому вопрос обмена пленными является "сложным и чувствительным".
Госорганы ведут диалог с партнерами, международными организациями и мировыми лидерами, чтобы привлечь внимание к украинским военнопленными.
"Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими защитниками и защитниками. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные, прежде всего – Еленовки", — резюмировали в сообщении.Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины, заявят городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.