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Новости
Украина
12 августа 22, 15:52
Силы обороны выпустили заявление по защитникам Мариуполя
Защитники Мариуполя
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Силы безопасности и обороны Украины выпустили общее заявление насчет ситуации с защитниками Мариуполя, которые находятся в российском плену

Об этом стало известно из соответствующего сообщения силовиков.

Силовики заявили, что операция по спасению 2500 защитников Мариуполя была единственным вариантом, чтобы сохранить жизни воинов. Отмечается, что альтернативы в виде экстракции не было, стоял выбор — сдача в плен и операция по спасению или гибель на "Азовстали", в первую очередь тяжелораненых. 

Уже удалось спасти тяжелораненых бойцов во время обмена в июне, когда были освобождены 95 защитников Мариуполя, большинство из них имели серьезные ранения, сейчас они проходят реабилитацию и получают помощь. 

"Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских защитников и защитниц из плена, розыска пропавших без вести особых обстоятельств. В то же время мы поддерживаем связь с семьями пленных военнослужащих и выполняем обязательства по их социальной защите", — говорится в заявлении.

Силы обороны заявили, что РФ не придерживается договоренностей и не признает международные нормы, а поэтому вопрос обмена пленными является "сложным и чувствительным". 

Госорганы ведут диалог с партнерами, международными организациями и мировыми лидерами, чтобы привлечь внимание к украинским военнопленными. 

"Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими защитниками и защитниками. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные, прежде всего – Еленовки", — резюмировали в сообщении.

Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины, заявят городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. 

Недавно российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области.

 В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.  

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
liga.net
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