Запорожская АЭС. РФ готовит провокацию под украинским флагом

Российские оккупанты готовят провокацию под украинским флагом на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в обстрелах Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
В ГУР заявляют, что к стелле "Энергодар" на въезде во временно оккупированный город, россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с маркировкой "Z".
На самой САУ подняли украинский флаг, очевидно, что ее будут использовать для очередных провокаций, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах АЭС, считает разведка.
Также сообщается, один из артиллерийских ударов противника повредил первый блок насосной станции одного из цехов АЭС, еще один прилет привел к частичному разрушению пожарной части станции. Вражеские обстрелы привели к пожару в лесу и на поле возле станции, а тушение возгораний усложнено из-за обстрела пожарной части.
Противник активно создает картинку для российской пропаганды, недавно на Запорожскую АЭС завезли два автобуса с массовой, которая будет играть роль "местных жителей и персонала". Настоящие жители Энергодара и персонал отказываются участвовать в постановках оккупантов.
4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.