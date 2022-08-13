Запорожская АЭС. РФ готовит провокацию под украинским флагом

Российские оккупанты готовят провокацию под украинским флагом на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в обстрелах Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

В ГУР заявляют, что к стелле "Энергодар" на въезде во временно оккупированный город, россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с маркировкой "Z".

На самой САУ подняли украинский флаг, очевидно, что ее будут использовать для очередных провокаций, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах АЭС, считает разведка.

Также сообщается, один из артиллерийских ударов противника повредил первый блок насосной станции одного из цехов АЭС, еще один прилет привел к частичному разрушению пожарной части станции. Вражеские обстрелы привели к пожару в лесу и на поле возле станции, а тушение возгораний усложнено из-за обстрела пожарной части.

Противник активно создает картинку для российской пропаганды, недавно на Запорожскую АЭС завезли два автобуса с массовой, которая будет играть роль "местных жителей и персонала". Настоящие жители Энергодара и персонал отказываются участвовать в постановках оккупантов.





5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.





6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.





11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.