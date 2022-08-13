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Новости
Украина
13 августа 22, 12:25
Запорожская АЭС. РФ готовит провокацию под украинским флагом
запорожская АЭС
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Российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в обстрелах Вооруженные Силы Украины

Российские оккупанты готовят провокацию под украинским флагом на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в обстрелах Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

В ГУР заявляют, что к стелле "Энергодар" на въезде во временно оккупированный город, россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с маркировкой "Z".

На самой САУ подняли украинский флаг, очевидно, что ее будут использовать для очередных провокаций, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах АЭС, считает разведка. 

Также сообщается, один из артиллерийских ударов противника повредил первый блок насосной станции одного из цехов АЭС, еще один прилет привел к частичному разрушению пожарной части станции. Вражеские обстрелы привели к пожару в лесу и на поле возле станции, а тушение возгораний усложнено из-за обстрела пожарной части. 

Противник активно создает картинку для российской пропаганды, недавно на Запорожскую АЭС завезли два автобуса с массовой, которая будет играть роль "местных жителей и персонала". Настоящие жители Энергодара и персонал отказываются участвовать в постановках оккупантов. 

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.  

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  

11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.
liga.net
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