Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.60
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 августа 22, 12:43
Ким временно не будет комментировать военную ситуацию на юге
Дмитрий Марченко и Виталий Ким
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Чем занимается генерал говорить не могу – и не надо, потому что это вредит.

В ближайшее время власти Николаевской области и военное руководство на месте не будут делиться никакой информацией о замыслах и течение военных операций. Об этом, стоя рядом с генералом Вооруженных Сил Украины Дмитрием Марченко, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, Марченко, который весной руководил обороной Николаева, "на месте, в городе-герое Николаеве, работает".

"Работы хватает всем. Чем занимается [генерал], говорить не могу – и не надо, потому что это вредит. За Дмитрия Александровича скажу: комментариев не будет в ближайшее время – до определенных результатов. А потом выйдем на связь", – сказал руководитель прифронтовой области.

По мнению Марченко, Украина "может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут оружие".

24 июля аналитики ISW писали, что украинские войска "готовятся начать или уже начали" контрнаступление под Херсоном. 

9 августа советник главы ОП Подоляк заявил, что "принципиально освободить Херсон, контрнаступление ВСУ идет уже сегодня". 

11 августа в Минобороны сообщили, что СБУ ведет следствие против топ-военного, который якобы "озвучил в интервью информацию, раскрывающую стратегические планы ВСУ".
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как идет мобилизация и когда военные вернутся с фронта
noimageЗапорожская АЭС. РФ готовит провокацию под украинским флагом
noimageСилы обороны выпустили заявление по защитникам Мариуполя
Лента новостей