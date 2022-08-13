Ким временно не будет комментировать военную ситуацию на юге

В ближайшее время власти Николаевской области и военное руководство на месте не будут делиться никакой информацией о замыслах и течение военных операций. Об этом, стоя рядом с генералом Вооруженных Сил Украины Дмитрием Марченко, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, Марченко, который весной руководил обороной Николаева, "на месте, в городе-герое Николаеве, работает".

"Работы хватает всем. Чем занимается [генерал], говорить не могу – и не надо, потому что это вредит. За Дмитрия Александровича скажу: комментариев не будет в ближайшее время – до определенных результатов. А потом выйдем на связь", – сказал руководитель прифронтовой области.

По мнению Марченко, Украина "может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут оружие".





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