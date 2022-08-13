Как идет мобилизация и когда военные вернутся с фронта

В Украине идет мобилизация, повестки до сих пор раздают на выходе из церквей, в ночных клубах, на улицах, в торговых центрах и где угодно. Вопросов больше, чем ответов: почему повестки раздают таким образом? Это значит, что у ВСУ не хватает людей? Почему тех, кто хочет служить, не всегда мобилизуют, а немотивированным вручают повестки? Если война будет идти долго, то когда с фронта вернутся те, кто защищает страну с самого начала полномасштабного вторжения?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, Liga.net поговорила с начальником управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романом Горбачем и секретарем парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, ветераном АТО Романом Костенко.





В начале июля на фестиваль "Шипот" на Закарпатье, где обычно собираются неформалы, неожиданно нагрянула полиция – отдыхающим вручали повестки, а на YouTube появилось видео, где голый хиппи убегает от правоохранителей. В конце июня в Киеве полиция вручила 219 повесток во время рейда по ночным клубам, которые работают, несмотря на комендантский час. Трускавецкий городской совет официально на своем сайте сообщил, что мужчинам призывного возраста, которые, несмотря на запрет, купаются в местном питьевом озере, будут вручать повестки.

Еще с марта в медиа и соцсетях появлялись сообщения, что в западных областях повестки раздают мужчинам, которые регистрируются как переселенцы. На самом деле таких случаев гораздо больше. Повестки вручают в торговых центрах, возле церквей, на улицах, заправках и блокпостах.

На сайте Офиса президента еще 29 июня появилась петиция под названием "Запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и на улице". К первому августу она набрала 26 740 голосов (для рассмотрения президентом необходимо 25 000), и Владимир Зеленский на нее ответил – перечислил законы, по которым осуществляется мобилизация, и пообещал обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы тот проверил, законно ли вручают повестки. Но и сейчас можно сказать: повестки вручают законно, ведь нигде не прописано, в каких местах это можно делать.

ПРОТИВ ПОВЕСТОК КАК НАКАЗАНИЯ

Критика такой практики вручения повесток звучит постоянно. В середине июля министр обороны Алексей Резников осудил, что повестки вручают в качестве наказания за административные провинности. Он назвал это "эксцессом исполнителя": "Иногда это делается как наказание за что-то – например, за нарушение скоростного режима – я точно против этого. Я считаю, что это глупость полная, ведь служить стране и защищать ее – это точно не должно быть наказанием".





О том, что люди, которых вылавливают на улице и вручают им повестки, не мотивированы идти в ВСУ, говорят и сами военные. "При такой системе набора уровень качества мобилизованных настолько низок, что от них больше проблем на фронте, чем пользы, – написал в своем фейсбуке блогер, писатель, а сейчас сержант 47 отдельного батальона ВСУ Валерий Маркус. – Еще не слышал ни от одного сержанта или офицера об удовлетворенности большим количеством немотивированных и некачественных бойцов. Из всей массы, которой военкоматы забрасывают армию, адекватных не более 10-15%. Все остальные – немотивированная толпа, которая только создает дополнительные проблемы и отбирает на себя ценный ресурс времени и усилий. Это я говорю как командир".

При этом не редки случаи, когда человек призывного возраста хочет пойти служить, сам приходит в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (раньше это называлось военкомат), но ему говорят, что потребности в его специальности нет, и обещают перезвонить через несколько месяцев.

Все это не меняется с марта: периодически в медиа появляются новости о так называемых "облавах", когда мужчинам призывного возраста раздают повестки в любых местах, потом точечная критика таких действий, а дальше все снова повторяется. Возникает вопрос: почему, несмотря на критику общества, все продолжается? Может быть, в Вооруженных Силах не хватает людей?

ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ КОМПЛЕКТУЮТ ВСУ





В командовании Сухопутных войск ВСУ (именно этой структуре подчинены все территориальные центры комплектования и социальной поддержки) успокаивают и говорят однозначно: людей в ВСУ хватает, все области выполнили план по призыву на 100 и более процентов, а потребности в доукомплектовании воинских частей, по сравнению с февралем, уменьшились в десятки раз.

"Добровольцев, конечно, тоже стало меньше, – рассказывает начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. – Большинство из тех, кто хотел и был мотивирован, уже пошли защищать государство. Но, учитывая, что потребность в доукомплектовании частей сейчас меньше, то количества добровольцев, которые есть сейчас, достаточно". Горбач говорит: в каждом территориальном центре на учете есть добровольцы, которые стоят в очереди, чтобы пойти служить в ВСУ. По их количеству статистика не ведется.

Сейчас комплектование ВСУ происходит по системе, когда в каждое подразделение набирают людей не по количеству, а по востребованным специальностям.

"Например, сейчас у территориальных центров есть задача набрать механиков-водителей танков и наводчиков-операторов танков, – объясняет полковник СБУ, ветеран АТО, депутат, секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко. – А приходит и высказывает желание служить, например, человек, который раньше был в армии медиком. Но медиков хватает, и такому человеку говорят: "Извините, сейчас нет необходимости. Подождите". В то же время есть человек, который уже служил в армии танкистом. Предположим, сейчас он не очень хочет идти служить, но он нужен. Поэтому ему вручают повестку и забирают на службу".

Костенко продолжает приводить примеры: пехотинцев сейчас хватает – их не набирают. Но нужны водители – и ищут именно их. Редкая и востребованная сейчас специальность – операторы противотанковых ракет. "Есть люди, которые хотят служить, но у них вообще нет опыта армии, – рассказывает Костенко. – Конечно, скорее примут того, на кого страна уже потратила усилия и средства, кто уже служил в армии, кому нужно лишь немного подучиться – и он готовый боец".

Доукомплектование воинских частей происходит также по территориальному принципу. Роман Горбач объясняет: если, например, нужно доукомплектовать воинские части Закарпатского региона, то людей ищет Закарпатский территориальный центр и, возможно, соседние. "Если нужны гранатометчики, а на учете в конкретном территориальном центре их нет, то будут искать в ближайших центрах", – говорит Горбач.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ "ОБЛАВЫ"

Повестку можно вручать в любом месте, не запрещенном законодательством. В командовании Сухопутных войск говорят: вручать повестки по домашним адресам военнообязанных не эффективно просто потому, что люди могут не открывать двери.

"Поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей, – говорит Горбач. – Вместе с органами полиции можно проверить документы у каждого мужчины, установить личность и вручить повестку. Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок – например, комендантский час. Но это не значит, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ. В 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр, и там уточнили его военно-учетные данные. А потом он возвращается домой".

Горбач говорит: военно-учетные данные граждан постоянно меняются – у кого-то рождаются дети, кто-то начинает болеть, а кто-то получает образование, женится или разводится. Всё это постоянно нужно уточнять. "Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах", – продолжает Горбач.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ соглашается, что в некоторых случаях вручение повестки выглядит как наказание – например, когда их дают нарушившим комендантский час и тем более, когда такого военнообязанного "выловили" в ночном клубе. "Возможно, это выглядит как наказание, – говорит Горбач. – Но это не наказание. Просто некоторые начальники территориальных центров, скажем так, ищут самый эффективный способ вручить повестку. Мы ведь не идем на рыбалку в то место, где не ловится рыба? Так и здесь. Тем более, то, что человек находился в ночном клубе и нарушил комендантский час, не означает, что он несознательный, у него плохие моральные качества или он вообще преступник. Это может быть абсолютно адекватный человек. Просто не он сам пришел в территориальный центр, а его пригласили".

То же касается мужчин, которые еще весной эвакуировались на запад страны. По словам Горбача, по статистике, таким людям вручили в разы меньше повесток, чем тем, кто зарегистрирован в западных областях: "Хотя субъективные впечатления могут быть другими".

КАК ДАЛЬШЕ ПРОХОДИТ МОБИЛИЗАЦИЯ





Волн мобилизации как таковых сейчас в Украине нет. Мобилизация зависит от потребностей на фронте. То есть фактически она происходит постоянно: когда ВСУ терпят потери – погибшими или ранеными, которым нужно лечиться и восстанавливаться, когда нужно сменить солдат, которые несколько месяцев находились на передовой.

При этом о демобилизации и возвращении домой речь не идет, ведь по закону во время военного положения мобилизация продолжается до его отмены. "Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей, – говорит Роман Горбач. – Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены".

Ответа на вопрос, что будет, если война продлится долго, и нужно будет полностью менять воюющих с начала полномасштабного вторжения, сейчас нет. "Пока есть военное положение, все люди, которых призвали, будут служить и дальше, – говорит Роман Костенко. – Это опытные бойцы, и будет неправильно на их место набирать людей без опыта. Относительно отдыха – предусмотрен вывод подразделений первой линии, отведение их на реабилитацию и восстановление. Но вообще такого понятия, как отдых, сейчас нет. Нация под угрозой уничтожения. Какой отдых?"