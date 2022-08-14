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Новости
Украина
14 августа 22, 11:15
ВСУ несколько раз заставили бежать армию России – Генштаб
Украинская артиллерия
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Украинские военные ВСУ обратили в бегство армию России под Харьковом и на Донбассе, отбит штурм на Пески.

Украинские военные несколько раз заставили армию России бежать, а также отбили штурм в районе Песков Донецкой области. На ряде направлений на Донбассе продолжаются бои, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Слобожанщина

Харьковское – РФ бьет из артиллерии по всей линии столкновения, интенсивно ведет аэроразведку, безуспешно попыталась провести разведку боем под Питомником и отошла, нанесла авиаудары у Перемогы, Ртыщевки и Питомника, пытается восстановить логистику и потери.

Славянское – РФ била из танков и артиллерии, в районе Долины пыталась прорвать оборону, но украинские военные отбили "бессмысленный" штурм.

Донбасс

РФ бьет из артиллерии и танков, пытается разведать украинские логистические пути аэроразведкой.

Краматорское – оккупанты нанесли авиаудар у Спорного. РФ попыталась провести разведку боем, но спасалась бегством после огневого отпора ВСУ. Россияне безуспешно пытались улучшить тактическое положение и отошли возле Спорного, в районе Ивано-Дарьевки продолжаются бои.

Бахмутское – РФ била из артиллерии и танков, нанесла авиаудары у Соледара и Веселой Долины. Враг попытался провести разведку боем под Соледаром, но сбежал после огневого поражения. РФ безуспешно вела наступательные действия возле Зайцевого и отошла, бои продолжаются.

Авдеевское – армия РФ била из артиллерии, нанесла авиаудары у Марьинки, безуспешно вела штурмовые действия и отошла на направлениях Красногоровки и Песков. Продолжаются бои в районе Первомайского.

Новопавловское и Запорожское – РФ бьет из артиллерии и танков, задействовала авиацию возле Пречистовки и Угледара, применяет средства РЭБ. Попыталась вести разведку боем у Пречистовки, но отошла после огневого отпора ВСУ. Враг ведет наступление в районе Павловки, боевые действия продолжаются.

Юг

На Южнобугском – РФ сосредоточена на удержании позиций, ведет разведку с помощью БПЛА, обстреливала из артиллерии и танков.

Север

Волынское, Полесское, Северское направления – без существенных изменений, в последнем продолжается ротация подразделений Западного военного округа РФ, враг обстреливает приграничье с территории России.
liga.net
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