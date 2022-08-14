Медовий спас: головні прикмети 14 серпня

14 серпня, на свято Медового Спасу чи Маковія, варто звертати увагу на знаки природи. Наші пращури свого часу підмітили та передали нам низку прикмет.
Здавна люди вірили, що в такі великі свята не можна нехтувати знаками природи. Зокрема, перша зірка, колір обрію чи наявність туману на світанку - все це в давнину мало велике значення, здатне передбачити важливі життєві аспекти.
- Якщо ластівки та стрижі вже відлетіли або зібралися відлітати в теплі краї - ночі будуть холоднішими.
- Якщо на Медовий Спас спекотно, весь наступний рік буде теплим і приємним. А от якщо дощить - чекай на переважання холодної погоди.
- Якщо троянди вже відцвіли, це достеменна ознака закінчення літа.
- Якщо в окрузі галасливо і хтось дуже голосно святкує, бджоли злякаються і наступного року буде мало меду.
- Якщо на Медовий Спас поділитися медом із жебраком біля церкви, то простяться усі гріхи.
- Усі сни, що присняться у ніч на Маковія - віщі.
В цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. За важливістю він прирівнюється до Великого: варто відмовитись від скоромної їжі, тобто м'ясних і молочних продуктів.
Що треба освятити на Маковія
-У цей день святять воду, мед і мак, овочі та фрукти з нового врожаю. Вважається, що мед в цей день стає цілющим.
Також святять спеціальні букети, в які обов'язково вплітають дозрілі коробочки маку, квіти, м'яту, інші рослини. Після чого такі букети стають оберегами в будинку на цілий рік.
Торішній букет не можна викидати, його треба спалити.
Як зібрати букет для освячення
- Калина - символ дівочої краси, любові, ніжності.
- Соняшник - символ сонця, тепла і вдячності, надії та віри.
- Рута, календула, чорнобривці - символ здоров’я.
- Материнка - щоб "роду не було переводу".
- Колоски вівса - для гарного врожаю, великого достатку.
- М'ята - символ душевного спокою та умиротворення, довіри.
- Ласкавець - згода в родині, означає ласку.
- Тирлич - щоб у дівчини було багато кавалерів.
- Буркун - до примирення, взаєморозуміння в сім’ї.
- Макові голівки - символ родючості.
- Гілочки полину - символ примирення.
- Волошки - символізують святість, душевну чистоту, скромність і привітність.
- Любисток - символ любові, злагоди.
- Цикорій - символ скромності та помірності.
- Деревій - означає нескореність і силу.
- Будячок - має захисну силу, уберігає родину від скандалів.
- Жоржина - означає успіх та всепереможна силу життя.
Що не можна робити на Маковія
- Працювати, займатися домашніми справами (шити, прибирати, прати).
- Сваритися і бажати іншим зла.
- Влаштовувати шумні застілля, голосно говорити, лаятися.
- Вживати заборонену в Успенський піст їжу, алкоголь.
Що не можна їсти та робити під час посту
Вже 14 серпня розпочинається Успенський піст, який за своєю суворістю прирівнюється до Великого посту (той, що перед Великоднем). Його встановили на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня. Воно присвячене спогаду смерті Божої Матері.
Впродовж цього часу заборонено:
- вживати м'ясні та молочні продукти, зокрема і яйця;
- влаштовувати гучні вечірки, розваги, сваритися, лаятися та вживати алкоголь;
- проводити обряд вінчання.
Як харчуватися в Успенський піст
- У понеділки, середи і п'ятниці треба їсти пісну їжу без термічної обробки.
- У вівторки та четверги треба їсти варену їжу, але без додавання рослинної олії.
- У суботи та неділі дозволяється до їжі додавати рослинну олію та вживати вино.