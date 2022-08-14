Медовий спас: головні прикмети 14 серпня

14 серпня, на свято Медового Спасу чи Маковія, варто звертати увагу на знаки природи. Наші пращури свого часу підмітили та передали нам низку прикмет.

Здавна люди вірили, що в такі великі свята не можна нехтувати знаками природи. Зокрема, перша зірка, колір обрію чи наявність туману на світанку - все це в давнину мало велике значення, здатне передбачити важливі життєві аспекти.

Прикмети на Маковія



- Якщо ластівки та стрижі вже відлетіли або зібралися відлітати в теплі краї - ночі будуть холоднішими.

- Якщо на Медовий Спас спекотно, весь наступний рік буде теплим і приємним. А от якщо дощить - чекай на переважання холодної погоди.

- Якщо троянди вже відцвіли, це достеменна ознака закінчення літа.

- Якщо в окрузі галасливо і хтось дуже голосно святкує, бджоли злякаються і наступного року буде мало меду.

- Якщо на Медовий Спас поділитися медом із жебраком біля церкви, то простяться усі гріхи.

- Усі сни, що присняться у ніч на Маковія - віщі.



