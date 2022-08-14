Синоптик розповіла, коли випаде перший сніг в Україні

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У вересні погода в нашій країні має дещо компенсувати прохолоду цього травня, а у жовтні українців потішить справжнє бабине літо

У вересні погода в нашій країні має дещо компенсувати прохолоду цього травня, а у жовтні українців потішить справжнє бабине літо.

Таким прогнозом поділилася кліматолог Світлана Бойченко.

Вона зазначила, що початок цієї осені буде своєрідним продовженням літа, температура повітря складе близько 26-27 градусів зі знаком "плюс". Далі температура плавно і поступово знижуватиметься.

До кінця вересня розпочнуться дощі, які накриють усю країну. У перші тижні жовтня до країни загляне бабине літо, яке у 2022 році може дещо затриматись.

За прогнозом кліматолога, листопад принесе класичну погоду, традиційну для останнього осіннього місяця. Повітря буде вологим і прийдуть холоди. Перший сніг Бойченка прогнозує до середини листопада, коли температура ще буде зі знаком "плюс". А от прощатися з українцями осінь буде мінусовою температурою.
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