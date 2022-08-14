П'ята частина російських військ в Україні розгромлена

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

Сьогодні Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові звірили оцінки втрат окупантів у війні в Україні.

"Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував Міллі та американським громадянам за дієву підтримку у захисті українського народу та спільних цінностей - свободи і демократії.