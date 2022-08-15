Россияне ударили по Энергодару, погиб сотрудник ЗАЭС

Сегодня россияне обстреляли временно оккупированный Энергодар Запорожской области, в результате чего погибли работник Запорожской атомной электростанции и его собака. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Мэр сообщил, что россияне вели обстрел из пригорода – района яхт-клуба "Волна". Оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере шесть выстрелов по первому микрорайону города.
"В результате обстрела погиб мужчина, который в это время выгуливал собаку. Животное также не уцелело", – написал Орлов.
Позднее он сообщил, что в результате обстрелов погиб работник Запорожской АЭС – мастер цеха. Еще двое энергодарцев получили ранения.
Местные жители сообщают в сети, что россияне стреляли в прогулочную улочку, где всегда много людей.
4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире.