Россияне ударили по Энергодару, погиб сотрудник ЗАЭС

Сегодня россияне обстреляли временно оккупированный Энергодар Запорожской области, в результате чего погибли работник Запорожской атомной электростанции и его собака. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Мэр сообщил, что россияне вели обстрел из пригорода – района яхт-клуба "Волна". Оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере шесть выстрелов по первому микрорайону города.

"В результате обстрела погиб мужчина, который в это время выгуливал собаку. Животное также не уцелело", – написал Орлов.

Позднее он сообщил, что в результате обстрелов погиб работник Запорожской АЭС – мастер цеха. Еще двое энергодарцев получили ранения.

Местные жители сообщают в сети, что россияне стреляли в прогулочную улочку, где всегда много людей.





В последние несколько недель оккупанты регулярно обстреливают территорию у Запорожской АЭС. МИД Украины предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.