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Украина
15 августа 22, 10:59
Залужный обратился к союзникам на польском языке – видео
Залужный
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"Мы боремся за нашу и вашу свободу", – сказал главком ВСУ

15 августа, в День Войска Польского, главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный поздравил союзников с праздником и поблагодарил польский народ за оказываемую Силам обороны помощь Украины. Обращение он записал на польской языке.

Главком ВСУ напомнил, что в Варшавском сражении польский народ "отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия".

"Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время", – сказал он.

Залужный закончил обращение словами: "Мы боремся за нашу и вашу свободу. Вместе победим!"


14 августа президент Польши Анджей Дуда на кладбище в Варшаве почтил память военных Украинской Народной Республики, которые в 1920 году вместе с бойцами Войска Польского сражались против большевиков. Он возложил венок к памятнику и встал на колено.

liga.net
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