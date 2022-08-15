ВСУ за сутки уничтожили 200 российских оккупантов — Генштаб

Об этом сообщили в сводке потерь противника от Генерального штаба ВСУ.

Военные отметили, что наибольшие потери 14 августа россияне понесли на Донецком направлении. В том районе, по сообщениям Генштаба, продолжаются ожесточенные бои вокруг Авдеевки и Песков.

Общие потери противника составили:

личного состава — 43750 (+200),

танков — 1876 (+12),

боевых бронированных машин — 4141 (+15),

артиллерийских систем — 985 (+5),

РСЗО — 261,

средств ПВО — 136,

самолетов — 233,

вертолетов — 195 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 787 (+3),

крылатых ракет — 187,

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3044 (+5),

специальной техники — 92 (+1).

12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными.

По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.

Генеральный штаб в вечерней сводке в воскресенье сообщил, что российские войска пытаются наступать на разных участках фронта, а в направлении Бахмута "имели частичный успех".

Напомним, в Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале.