ВСУ за сутки уничтожили 200 российских оккупантов — Генштаб

Об этом сообщили в сводке потерь противника от Генерального штаба ВСУ.
Военные отметили, что наибольшие потери 14 августа россияне понесли на Донецком направлении. В том районе, по сообщениям Генштаба, продолжаются ожесточенные бои вокруг Авдеевки и Песков.
Общие потери противника составили:
личного состава — 43750 (+200),
танков — 1876 (+12),
боевых бронированных машин — 4141 (+15),
артиллерийских систем — 985 (+5),
РСЗО — 261,
средств ПВО — 136,
самолетов — 233,
вертолетов — 195 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 787 (+3),
крылатых ракет — 187,
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 3044 (+5),
специальной техники — 92 (+1).Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.
Напомним, в Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале.