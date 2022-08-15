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Новости
Украина
15 августа 22, 16:00
Рада продлила военное положение на 90 дней
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Военное положение и мобилизация в Украине будут действовать до 21 ноября

Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 21 ноября, а также согласовала продление общей мобилизации на такой же срок.

Законопроект о продлении срока действия военного положения в Украине (№7664) и утверждении указа президента о продлении срока проведения общей мобилизации (№7665) поддержали 328 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк. 

крайним сроком военного положения и мобилизации было 23 августа. 

Президент Владимир Зеленский в обращении 14 августа заявил, что продление военного положения и общей мобилизации – очевидное решение, имеющее очевидные причины, так как война в Украине не прекращается. 


Напомним, в связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин 18-60 лет. 

29 июля Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации. 
liga.net
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