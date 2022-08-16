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Новости
Украина
15 августа 22, 23:14
Зеленский создал Консультативный совет по деоккупации Крыма
Зеленський
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Зеленский создал и возглавил Консультативный совет по деоккупации и реинтеграции Крыма, указ опубликован на сайте президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя. Возглавит новый орган сам Зеленский.

В указе сказано, что Консультативный совет по Крыму создается для координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины.

Совещательный орган должен помочь преодолеть последствия и возместить ущерб, причиненный агрессией России Украине и ее гражданам гражданам. Также Консультативный совет будет задействован в рамках Крымской платформы.

Возглавит Консультативный совет президент, а секретарем будет постпред президента в Крыму (сейчас это Тамила Ташева). Также в состав войдут глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Минкульта Александр Ткаченко и другие члены правительства.

Зеленский неоднократно заявлял, что результатом войны с Россией должно стать восстановление территориальной целостности Украины, включая временно оккупированный Крым.
liga.net
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