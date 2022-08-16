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Новости
Украина
16 августа 22, 13:16
Изменен состав Ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский
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Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего: вывел из него экс-главу СБУ и бывших командующих ССО и ТрО

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ был подписан 16 августа и опубликован на сайте Офиса президента.

Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки:

- первого замглавы Службы безопасности Украины Василия Малюка;

- командующего Сил территориальной обороны Игоря Танцюру;

- командующего Сил спецопераций Виктора Хоренко.

Также Зеленский постановил утвердить в персональном составе Ставки командующего Нацгвардии Украины Юрия Лебедя.

Этим же указом Зеленский вывел из состава Ставки 

- экс-главу СБУ Ивана Баканова, 

- экс-командующего ССО Григория Галагана и 

- экс-командующего ТрО Юрия Галушкина.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования (16 августа).

Ставка верховного главнокомандующего была создана 24 февраля этого года в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Отметим, Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.

Напомним, вчера, 15 августа, президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего.
liga.net
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