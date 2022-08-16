Изменен состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ был подписан 16 августа и опубликован на сайте Офиса президента.

Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки:

- первого замглавы Службы безопасности Украины Василия Малюка;

- командующего Сил территориальной обороны Игоря Танцюру;

- командующего Сил спецопераций Виктора Хоренко.

Также Зеленский постановил утвердить в персональном составе Ставки командующего Нацгвардии Украины Юрия Лебедя.

Этим же указом Зеленский вывел из состава Ставки

- экс-главу СБУ Ивана Баканова,

- экс-командующего ССО Григория Галагана и

- экс-командующего ТрО Юрия Галушкина.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования (16 августа).







Ставка верховного главнокомандующего была создана 24 февраля этого года в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями и правоохранительными органами.





Отметим, Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.





Напомним, вчера, 15 августа, президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего.



