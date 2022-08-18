Оккупанты снова обстреляли Салтовский район Харькова. В результате прилета загорелось жилое здание. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Вновь обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки... На месте прилета сильный пожар в жилом здании", – написал Терехов.

О жертвах и пострадавших информации у него пока нет.

ДОПОЛНЕНО В 22:20. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате российского удара погибли два человека, еще 10 пострадали.

"Максимально находитесь в укрытиях. Враг все еще хаотично наносит удары. Не игнорируйте сигналы тревоги!" – призвал Синегубов жителей города.

Терехов сообщает о трех погибших.





Кроме того, в результате обстрела в гаражном кооперативе возник пожар на площади около 100 кв м.