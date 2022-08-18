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18 августа 22, 09:46
Россияне ударили ракетами по Запорожью — ОВА
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Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью из реактивных систем залпового огня ночью 18 августа

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, областной центр был обстрелян из Васильевского района около 03:00. По предварительной информации, удар наносился из реактивных систем залпового огня. 

Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе, есть незначительные разрушения. 

Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовке. Погибли семь человек, 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок. 

Утром оккупанты ударили по общежитию в Харькове, 18 раненых, есть погибший.  

В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
liga.net
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