Россияне ударили ракетами по Запорожью — ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, областной центр был обстрелян из Васильевского района около 03:00. По предварительной информации, удар наносился из реактивных систем залпового огня.

Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе, есть незначительные разрушения.





Утром оккупанты ударили по общежитию в Харькове, 18 раненых, есть погибший.





В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.

