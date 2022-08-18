Россияне ударили ракетами по Запорожью — ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
По его словам, областной центр был обстрелян из Васильевского района около 03:00. По предварительной информации, удар наносился из реактивных систем залпового огня.
Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе, есть незначительные разрушения.Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовке. Погибли семь человек, 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.