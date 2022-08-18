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Украина
18 августа 22, 09:51
Утром оккупанты ударили по общежитию в Харькове, 18 раненых
Харьков
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В результате утренних ракетных ударов российских оккупантов по Харькову возникло несколько пожаров, ранены 18 человек

Рано утром 18 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 04:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар", – написал Терехов.

Он добавил, что взрывов было не менее пяти, поэтому география попаданий может расшириться.

По данным Синегубова, в результате ракетных ударов российских оккупантов по Харькову возникло несколько пожаров.

В Слободском районе ранения получили пять человек, среди них есть ребенок.

Обновлено в 07:28. Синегубов заявил, что оккупанты попали в общежитие в Слободском районе. Количество раненых – 18 человек, двое из которых дети. Есть один погибший. 

Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовке. Погибли семь человек, 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок. 
liga.net
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