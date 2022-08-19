Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.18
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 августа 22, 17:52
Сергій Притула розповів, на що витратили гроші за байрактари
Сергій Притула
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Засновник Благодійного фонду та ведучий Нового каналу відкрив секрет, на який так чекали українці!

25 червня цього року закінчився величезний проект Фонду Сергія Притули під назвою «Народний байрактар». Під час нього українці зібрали 600 млн грн. Компанія Baykar вчинила шляхетно, зобов’язавшись передати Україні три ударні безпілотники на безоплатній основі. Тож постало питання: «На що витратити зібрані людьми гроші?»

– Ми пообіцяли розпорядитися цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більшу шкоду нашим ворогам, – каже Сергій Притула. – Вступили в перемовини з Міністерством оборони України і після довготривалих консультацій таке рішення було знайдене. Я дякую усім, хто виявив терплячість, очікуючи на те, що я зараз повідомлю. Українці, ви – космос! Ми купили супутник!


Секрет, нарешті, відкритий: за гроші, зібрані на байрактари, купили супутник!

– Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я супутників компанії «Айсай». І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед, – повідомляє волонтер та ведучий Нового каналу. – Відтепер наша армія максимально швидко отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато!


Українці, разом ми сила! Слава Україні!

Джерело:  novy.tv
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский ответил Эрдогану: Нет переговорам до вывода войск
noimageМестные жители сообщают о взрывах в Севастополе. ВИДЕО
noimageШесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 августа
noimageКак ЛОМы опередили Залужного и Резникова: опрос
noimageЗадержан агент РФ: Провел технику в Киевскую область. Видео
Лента новостей