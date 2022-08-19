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Украина
18 августа 22, 23:38
Местные жители сообщают о взрывах в Севастополе. ВИДЕО
взрыв Севастополь
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Севастопольские Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города

Издание Крым.Реалии сообщает о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

Жители Севастополя пишут о "хлопках" в разных районах города.

Крым.Реалии сообщает, что первый взрыв в Севастополе было слышно в 22:00, второй – в 22:35.

Ранее жители Керчи в оккупированном Крыму в четверг вечером также слышали взрывы. Оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО.

Минобороны Украины в Twitter предупреждает об опасности курения.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе аэропорта "Бельбек" средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат.


9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы оккупантов в Новофедоровке. Генштаб сообщил, что РФ потеряла девять самолетов. Украина официально не взяла на себя ответственность за удар. 

16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе начался пожар на складе боеприпасов врага. 

Также 16 августа жители Крыма сообщали о взрывах в военном городке в Гвардейском, фото и видео оттуда не было. Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Гвардейском в результате взрывов 16 августа уничтожен самолет оккупантов Су-24 и, возможно, повреждены еще два.
liga.net
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