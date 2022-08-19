Местные жители сообщают о взрывах в Севастополе. ВИДЕО

Издание Крым.Реалии сообщает о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

Жители Севастополя пишут о "хлопках" в разных районах города.

Крым.Реалии сообщает, что первый взрыв в Севастополе было слышно в 22:00, второй – в 22:35.

Ранее жители Керчи в оккупированном Крыму в четверг вечером также слышали взрывы. Оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО.

Минобороны Украины в Twitter предупреждает об опасности курения.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе аэропорта "Бельбек" средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат.



