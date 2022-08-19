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Новости
Украина
18 августа 22, 23:43
Зеленский ответил Эрдогану: Нет переговорам до вывода войск
Зеленский ,Эрдоган
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Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины

Президент Владимир Зеленский заявил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи во Львове, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины. Об этом он рассказал на брифинге после встречи, часть которого транслировалась в эфире телемарафона.

"Относительно будущего прекращения войны между Украиной и Россией. Я выразил свое мнение господину президенту Турции, что веры нет Российской Федерации. Я считаю, что в этом "окне" российское оружие. Очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, гражданским инфраструктурам – не могут хотеть мира. Поэтому сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории", – сказал Зеленский.

Ранее турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган на встрече во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
liga.net
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