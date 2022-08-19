РФ массированно обстреляла Днепропетровскую область — фото

Российские оккупанты устроили массированный обстрел Днепропетровской области в ночь на 19 августа, погиб 36-летний мужчина, ранен 12-летний мальчик. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, под ударом оказались Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы. В Апостоловской громаде погиб 36-летний мужчина, противник обстрелял поселок Первое Мая из реактивных систем залпового огня "Ураган", повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередач.

Также обстрелу из ствольной подверглась Великая Костромка Зеленодольской громады, есть разрушения, люди не пострадали.

В Межевской громаде ранения получил 12-летний мальчик, район попал под обстрел РСЗО "Торнадо-С". Ребенок попал в больницу, его прооперировали.

Центр Никополя россияне обстреляли из ствольной артиллерии, в городе повреждены до 20 многоэтажек, около 10 магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя ЛЭП. Обошлось без жертв и пострадавших.





В ночь на 17 августа армия РФ запустила две ракеты С-300 по николаевской "Могилянке". В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.