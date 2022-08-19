Яблучний Спас: традиції та що категорично не можна робити

Вважається, що в цей день Ісус Христос з'явився перед учнями на горі Фавор у божественному світлі, знаючи про все, що станеться з ним у майбутньому.

Традиції Преображення Господнього

Цього дня обов'язково треба відвідати святкову літургію у храмі, помолитися та поставити свічки за здоров'я. Також заведено освячувати яблука – ця традиція дала святу поширену назву Яблучний спас.

Напередодні свята у церквах служать всеношну, а вранці священники читають канони преподобних Косми Маюмського та Іоанна Дамаскіна.

Попри те, що Преображення Господнє завжди припадає на Успенський піст, у цей день дозволяється подавати до святкового столу страви з риби та вино.

Також заведено їсти плоди нового врожаю, особливе місце серед яких займають освячені яблука – їх треба скуштувати раніше за інші продукти. Крім того, з яблуками печуть пироги та пригощають своїх родичів й знайомих.

Заборони на Яблучний спас

- сваритися;

- заздрити;

- ображатися;

- сумувати;