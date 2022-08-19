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19 августа 22, 10:57
Яблучний Спас: традиції та що категорично не можна робити
Яблучний Спас
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У п'ятницю, 19 серпня, християни східного обряду відзначатимуть важливе свято – Яблучний спас (Спас на горі) або Преображення Господнє

Вважається, що в цей день Ісус Христос з'явився перед учнями на горі Фавор у божественному світлі, знаючи про все, що станеться з ним у майбутньому.

Традиції Преображення Господнього

Цього дня обов'язково треба відвідати святкову літургію у храмі, помолитися та поставити свічки за здоров'я. Також заведено освячувати яблука – ця традиція дала святу поширену назву Яблучний спас.

Напередодні свята у церквах служать всеношну, а вранці священники читають канони преподобних Косми Маюмського та Іоанна Дамаскіна.

Попри те, що Преображення Господнє завжди припадає на Успенський піст, у цей день дозволяється подавати до святкового столу страви з риби та вино.

Також заведено їсти плоди нового врожаю, особливе місце серед яких займають освячені яблука – їх треба скуштувати раніше за інші продукти. Крім того, з яблуками печуть пироги та пригощають своїх родичів й знайомих.

Заборони на Яблучний спас

- пліткувати; 
- сваритися; 
- заздрити; 
- ображатися;
- сумувати; 
- займатися тяжкою фізичною роботою.

Варто зазначити, що забороняється їсти яблука нового врожаю перед тим, як їх освятять у храмі.
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