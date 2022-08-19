ФСБ России пыталась установить "жучки" в Верховной Раде

ФСБ РФ пыталась с помощью завербованного агента установить "жучки" для прослушивания в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, кадровый сотрудник ФСБ завербовал бывшего сотрудника подразделения обеспечения управления делами Аппарата Верхоной Рады. Это произошло во временно оккупированном Крыму до полномасштабного вторжения России.

По указанию куратора агент должен был собирать данные о визитах иностранных делегаций, в частности об их неформальных разговорах, говорят правоохранители. Также он должен был изучить возможность установления жучков в кулуарах Рады.

Однако на момент полномасштабного вторжения агент уволился из госучреждения, а потому не выполнил ни одного задания. Позже он пытался трудоустроиться на стратегический объект в Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, во время которой СБУ и установила факт вербовки. После этого агент добровольно рассказал в деталях о заданиях, которые давало ФСБ.

Открыто уголовное дело по статье о госизмене, продолжаются следственные действия.

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