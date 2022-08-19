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19 августа 22, 11:18
У ГУР – новые доказательства о подготовке провокации на ЗАЭС
ЗАЭС
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19 августа есть высокая вероятность масштабного теракта на Запорожской АЭС, говорят в ГУР.

Главное управление разведки получило новые подтверждения о подготовке российскими оккупантами провокации на Запорожской АЭС 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

По словам разведчиков, оккупанты приказали оставаться дома лицензированному персоналу, который выполняет свои функции на основании лицензии Госатоминспекции. На территорию АЭС будет допущена лишь небольшая часть оперативного персонала.

Кроме того, в ГУР отмечают, что на вечернем собрании руководства АЭС 18 августа отсутствовали представители Росатома. По данным разведки, они были на всех подобных встречах с начала оккупации, но сейчас вообще покинули территорию АЭС.

"Учитывая количество оружия, которое сейчас находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокационные обстрелы, высока вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте", – пишет ГУР.

Россия неделю думала и 18 августа ответила генсеку ООН отказом на идею демилитаризованной зоны на ЗАЭС. По данным Энергоатома, оккупанты угрожают остановить ЗАЭС, что усилит угрозу радиационной катастрофы.
liga.net
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