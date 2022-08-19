Армия России разместила военную технику в машинном зале ЗАЭС

Российские оккупанты разместили военную технику в машинном зале Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, что в промышленных помещениях стоят грузовики с символом российской агрессии – буквой Z.

В Страткоме утверждают, что кадры запечатлены в машинном зале ЗАЭС, и спрашивают: "Что там ООН, как дела?".



