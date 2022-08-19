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Украина
19 августа 22, 11:23
Армия России разместила военную технику в машинном зале ЗАЭС
ЗАЭС
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Армия России разместила военную технику в машинном зале Запорожской АЭС.

Российские оккупанты разместили военную технику в машинном зале Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, что в промышленных помещениях стоят грузовики с символом российской агрессии – буквой Z.

В Страткоме утверждают, что кадры запечатлены в машинном зале ЗАЭС, и спрашивают: "Что там ООН, как дела?".

По данным украинской разведки, российские оккупанты объявили на 19 августа "выходной" на ЗАЭС и могут готовить теракт.
liga.net
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