Армия России разместила военную технику в машинном зале ЗАЭС

Российские оккупанты разместили военную технику в машинном зале Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
На опубликованных кадрах видно, что в промышленных помещениях стоят грузовики с символом российской агрессии – буквой Z.
В Страткоме утверждают, что кадры запечатлены в машинном зале ЗАЭС, и спрашивают: "Что там ООН, как дела?".По данным украинской разведки, российские оккупанты объявили на 19 августа "выходной" на ЗАЭС и могут готовить теракт.