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Украина
19 августа 22, 15:48
Генеральный секретарь ООН приехал в Одесский порт – видео
Генсек ООН Антониу Гуттериш
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Генеральный секретарь ООН приехал в Одессу, там сегодня продолжатся переговоры по зерновому коридору

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Одесский порт, сообщает телеканал Дом.

В Одессе сегодня пройдут переговоры по вопросу "зерновых коридоров" для экспорта украинской агропродукции. Также генсек ООН проинспектирует отгрузку и отправку украинского зерна.

Замглавы Администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов рассказал о планах работы "зернового коридора" – ожидается, что каждый месяц из трех портов Одесской области будет вывозиться около 3 млн тонн агропродукции. Также 1,5 млн тонн будут уходить через Дунайские порты, по железной и автодорогам.

Вчера во Львове Зеленский провел переговоры с Эрдоганом и Гутерришем. Президент Украины призвал генсека ООН обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск. Зеленский заявил, что Россия должна немедленно вывести войска с территории ЗАЭС и допустить туда миссию МАГАТЭ. Если мир не может этого обеспечить, по словам Зеленского, "это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности".


Напомним, ООН создает миссию по расследованию теракта в Еленовке. Ее возглавит бразильский генерал
liga.net
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