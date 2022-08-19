Генеральный секретарь ООН приехал в Одесский порт – видео

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Одесский порт, сообщает телеканал Дом.

В Одессе сегодня пройдут переговоры по вопросу "зерновых коридоров" для экспорта украинской агропродукции. Также генсек ООН проинспектирует отгрузку и отправку украинского зерна.

Замглавы Администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов рассказал о планах работы "зернового коридора" – ожидается, что каждый месяц из трех портов Одесской области будет вывозиться около 3 млн тонн агропродукции. Также 1,5 млн тонн будут уходить через Дунайские порты, по железной и автодорогам.





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