Важные новые возможности благодаря "народному спутнику"

Доступ к данным от "народного спутника" создает принципиально новые возможности для обороны Украины от агрессии России. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

Министр пишет, что "украинцы снова поразили мир и реализовали беспрецедентный проект".

Благодаря доступу к законтрактованному спутнику ГУР МО, ВСУ и другие компоненты Сил обороны "смогут намного эффективнее наносить поражение врагу и быстрее изгнать его с нашей земли, сохранив при этом жизнь наших людей", – пишет министр.

Далее Резников рассказывает, что вариант приобретения спутника на собранные волонтерами средства был проработан специалистами Минобороны вместе с Генштабом ВСУ и ГУР, и вместе они пришли к выводу, что этот шаг "позволит нашей армии подняться на несколько ступеней вверх".

Министр отмечает, что для оптимального использования переданных зарубежными партнерами Украине систем MLRS разных типов и высокоточных снарядов для ствольной артиллерии ВСУ необходимо "существенно повысить возможности разведки не только на тактическом, но и на оперативном уровне". И именно сочетание качественных спутниковых разведданных и возможностей высокоточного оружия создает такие возможности.

"Сейчас мы получаем информацию со спутников от партнеров. Но эти данные в основном с оптических спутников, у которых есть технологические ограничения по работе ночью, при облачности, когда поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме того, эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям, которые в тот или иной момент важны для наших военных. Но теперь ситуация будет принципиально иной", – пишет Резников.

Он подтверждает, что приобретенный спутник работает по технологии SAR – он "видит" ночью и через облака и будет предоставлять разведданные в режиме 24/7. "Спутник будет давать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько будет физически существовать и выполнять свои функции", – подчеркивает министр.

Кроме того, одновременно был законтрактован доступ к базе данных целой орбитальной спутниковой группировки, и украинские военные смогут использовать эту базу данных в течение года.

Резников утверждает, что расшифровка полученных данных будет максимально оперативной, то есть военные начнут получать информацию со скоростью, которая ранее была недоступна, причем смогут сами определять приоритетность получения необходимой им информации.

"Это действительно хорошие новости, в которые внесли вклад простые граждане, украинский бизнес, волонтеры, оборонное ведомство, военная разведка и специалисты Генштаба", – пишет министр.

18 августа было объявлено, что волонтерский фонд Сергея Притулы приобрел для нужд ВСУ в бессрочное пользование мощности финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

По данным компании EOS Data Analytics Макса Полякова, который был вовлечен в подготовку соглашения, один спутниковый снимок этой группировки может охватывать территорию до 225 кв. км с разрешением менее метра на пиксель.

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