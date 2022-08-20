"Подготовка к параду".На Крещатик свезли разбитую технику РФ

В Киеве на Крещатик свезли технику российских оккупантов, которая была уничтожена в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщают местные каналы в социальных сетях.

Судя по многочисленным видео в сети, на главную улицу столицы свезли разные образцы российской техники, в частности, танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и даже тяжелую огнемётную систему "Солнцепек".

Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что в Киеве начали "подготовку к параду второй армии мира на Крещатике".

"Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, как его видели в Кремле. Зато теперь его именно таким увидят во всём мире", — написал он.





27 июня первая выставка открылась в Варшаве,





11 июля – в Праге.





Министр обороны Алексей Резников рассказал о цели открытия выставок разбитой российской техники в странах Европы. Глава оборонного ведомства заявил, что Украина помогает "осуществить" давнюю мечту Москвы, которая грезит, чтобы российские танки "дошли до Ла-Манша".