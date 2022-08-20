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Новости
Украина
20 августа 22, 14:38
"Подготовка к параду".На Крещатик свезли разбитую технику РФ
техника РФ
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В Киеве на Крещатик свезли технику российских оккупантов, разбитую в ходе полномасштабного вторжения в Украину

В Киеве на Крещатик свезли технику российских оккупантов, которая была уничтожена в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщают местные каналы в социальных сетях.

Судя по многочисленным видео в сети, на главную улицу столицы свезли разные образцы российской техники, в частности, танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и даже тяжелую огнемётную систему "Солнцепек".

Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что в Киеве начали "подготовку к параду второй армии мира на Крещатике".

"Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, как его видели в Кремле. Зато теперь его именно таким увидят во всём мире", — написал он. 

В конце мая выставка разбитой техники РФ открылась в Киеве. 20 июня Минобороны сообщило, что Украина провезет по Европе обломки российской военной техники.

27 июня первая выставка открылась в Варшаве, 

11 июля – в Праге. 

Министр обороны Алексей Резников рассказал о цели открытия выставок разбитой российской техники в странах Европы. Глава оборонного ведомства заявил, что Украина помогает "осуществить" давнюю мечту Москвы, которая грезит, чтобы российские танки "дошли до Ла-Манша".
liga.net
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