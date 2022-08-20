"Подготовка к параду".На Крещатик свезли разбитую технику РФ

В Киеве на Крещатик свезли технику российских оккупантов, которая была уничтожена в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщают местные каналы в социальных сетях.
Судя по многочисленным видео в сети, на главную улицу столицы свезли разные образцы российской техники, в частности, танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и даже тяжелую огнемётную систему "Солнцепек".
Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что в Киеве начали "подготовку к параду второй армии мира на Крещатике".
"Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, как его видели в Кремле. Зато теперь его именно таким увидят во всём мире", — написал он.
В конце мая выставка разбитой техники РФ открылась в Киеве. 20 июня Минобороны сообщило, что Украина провезет по Европе обломки российской военной техники.